Cathay Pacific punta sui servizi e lancia la sua Digital Experience













Cathay Pacific punta sul digitale per migliorare il servizio, e presenta una nuova “digital experience”: una serie di prodotti digitali che puntano a migliorare le diverse fasi del customer journey, dalla prenotazione alla partenza, fino all’arrivo a destinazione.

Tra i vari strumenti introdotti dalla compagnia con sede ad Hong Kong, la piattaforma di prenotazione di Cathay Pacific, che fornisce tutte le ultime informazioni aggiornate sulle destinazioni dove la Compagnia aerea sta volando, dando indicazioni precise sull restrizioni in atto e cosa c’è da sapere per poter viaggiare. Inoltre, grazie alle politiche di flessibilità dei biglietti aerei, i clienti apportare modifiche illimitate senza pagare alcuna commissione.

Potenziato anche il servizio clienti, adesso attivo 24/7 via chat sul sito web. Un team dedicato sarà disponibile sulle piattaforme social della compagnia, e sarà in grado di rispondere in tempo reale a domande sullo stato del volo, upgrade, franchigia di bagaglio aggiuntiva, riscatto di Asia Miles e molto altro. In caso di cancellazione, l’assistente virtuale Vera guiderà i clienti nel processo di selezione di un nuovo volo, realizzabile in pochi click. Per chi preferisse la linea telefonica, Cathay Pacific ha unito le linee di servizio a Hong Kong in un unico numero, rendendo tutto più veloce e diretto.

I passeggeri di First e Business Class, Cathay Pacific avranno la possibilità di scegliere e prenotare il proprio pasto a partire da 10 giorni prima della loro partenza, esplorando tutte le possibilità e scelte di menu a bordo, e cambiando idea quante volte vogliono fino a 24 ore prima del volo.

La compagnia punta anche a minimizzare gli inconvenienti dovuti alle necessarie pratiche di prevenzione sanitaria: con la funzione Fly Ready (attualmente disponibile solo per li passeggeri che volano a Hong Kong da destinazioni selezionate), ad esempio i viaggiatori possono caricare i risultati del proprio test COVID-19 e altri importanti documenti sanitari per la verifica prima del loro arrivo in aeroporto, velocizzando così la fase di check-in ancora più semplice e diretto

Inoltre, con l’obiettivo di ridurre al minimo i contatti durante il check-in e l’imbarco, all’Aeroporto Internazionale di Hong Kong, sono stati implementati i gate di e-boarding, che utilizzano la tecnologia biometrica per scansionare i volti dei passeggeri, rendendo la procedura di imbarco completamente priva di contatti.

Potenziata anche la rete wi-fi ad alta velocità sulla flotta, già disponibile su tutti gli Airbus A350 e A321neo, e che verrà progressivamente introdotta anche sugli A330 e Boeing 777 , consentendo così ai viaggiatori di navigare in Internet, anche durante tutto il volo. I pass wi-fi possono anche essere archiviati nell’Apple Wallet per una facile consultazione o per lo scambio tra i dispositivi.