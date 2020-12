Cathay Pacific offre la copertura Covid gratuita a tutti i passeggeri

Cathay Pacific, grazie alla collaborazione con Axa General Insurance Hong Kong Limited, offre una copertura Covid gratuita a tutti i passeggeri.

In caso di diagnosi della malattia, infatti, ai passeggeri che voleranno con Cathay Pacific da oggi e fino al 28 febbraio 2021 sarà garantita la copertura delle spese mediche sostenute all’estero. L’assicurazione gratuita viene applicata automaticamente, i clienti devono soltanto prenotare il loro volo.

Il pacchetto assicurativo comprende: Cure mediche e ricovero ospedaliero (Cathay Pacific coprirà il costo del tampone molecolare e, qualora fosse necessario, del ricovero in ospedale. L’assicurazione Covid-19 garantisce una copertura delle spese mediche fino a 200mila dollari americani); Costi della quarantena (ciascun passeggero riceverà una franchigia di 100 dollari Usa al giorno per un massimo di 14 giorni, come aiuto per sostenere le spese in caso di quarantena imprevista e obbligatora ); Evacuazione e rimpatrio (Cathay Pacific si assicurerà che i passeggeri interessati, così come i loro compagni di viaggio e gli eventuali bambini con cui viaggiano, possano tornare a casa in tutta sicurezza).

Inoltre, Cathay Pacific è disponibile a fornire assistenza in qualsiasi momento. I clienti possono contattare Axa per l‘assistenza in emergenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, al numero +852 2863 5785 o inviare un messaggio WhatsApp al numero +852 2863 5784.

La copertura assicurativa si applica dalla data di partenza per una durata massima di 30 giorni, e si interrompe automaticamente il giorno del rientro del passeggero se questo avviene prima dello scadere dei 30 giorni.