Cathay Pacific, Maggie Wong è area manager per il sud Europa













Cathay Pacific ha nominato Maggie Wong come nuova area manager – Southern Europe per Francia, Italia e Spagna. Priorità della manager, che sarà basata a Parigi, sarà posizionare la compagnia aerea come scelta preferita per i viaggiatori business e leisure dei mercati dell’Europa Meridionale verso l’Asia Pacifica.

Nel 2020 il settore dell’aviazione è stato pesantemente colpito da una crisi senza precedenti, ed è con ottimismo e un senso di grande responsabilità che Maggie lavorerà con la squadra europea per andare oltre le sfide attuali.

«Come molti altri, credo fortemente che lo sviluppo del vaccino accenderà una scintilla di speranza per milioni di persone nel mondo – commenta la manager – Con la resilienza del popolo francese, italiano e spagnolo, e il sostegno continuo dei nostri clienti e partner commerciali, sono sicura che tutti gli sforzi fatti finora dagli operatori del settore contribuiranno a voltare pagina inaugurando un nuovo capitolo nella sicurezza dei viaggi internazionali».

«Confido che il 2021 vedrà la progressiva riapertura dei collegamenti aerei tra l’Europa Meridionale e il resto del mondo. Non vedo l’ora di supportare i nostri colleghi francesi, italiani e spagnoli in questo viaggio. Sono impaziente, come molti dei nostri membri del team, passeggeri e partner commerciali, di vedere il ritorno della livrea di Cathay Pacific negli aeroporti di Milano, Roma, Parigi, Madrid e Barcellona», ha concluso Maggie Wong.

Maggie porta al team dell’Europa Meridionale una notevole esperienza pregressa nel settore dell’aviazione. È entrata in Cathay Pacific nel 2008 e ha una profonda conoscenza di tutte le funzioni aziendali, ricoprendo diversi ruoli nei settori cargo, operazioni aeroportuali, marketing e programmi fedeltà.

Maggie è stata recentemente head of Hong Kong International Airport, supervisionando la gestione dei servizi aeroportuali e le operazioni di terra dell’hub di Cathay Pacific a Hong Kong. Maggie ha inoltre ricoperto varie posizioni nei mercati d’oltremare, tra cui quella di Marketing & Loyalty Manager negli Stati Uniti e di Port Manager per Cebu nelle Filippine e Penang in Malesia. Ha supportato l’ufficio regionale del Sud-Est asiatico a Singapore, oltre ad aver lavorato nella sede centrale del Cargo a Hong Kong.

«Diamo il benvenuto a Maggie nel team dell’Europa Meridionale. Maggie sta portando una notevole esperienza e non vediamo l’ora di lavorare insieme a lei per sostenere il business e le operazioni nei mercati dell’Europa Meridionale», ha commentato Daniele Bordogna, head of sales Italy & Spain di Cathay Pacific.