Cathay, aiuti per 5 miliardi dal governo di Hong Kong

Anche Cathay Pacific verrà salvata da un intervento pubblico, in questo caso del governo di Hong Kong. La compagnia, che lo scorso anno ha subito un calo dell’utile di circa il 28% a causa dei disordini che hanno colpito la scorsa estate l’ex colonia inglese, verrà così ricapitalizzata con un’iniezione di fondi per 5,2 miliardi di dollari da parte delle autorità cittadine, che arriveranno a detenere una quota del capitale del 6% attraverso una nuova società (Aviation 2020), oltre a poter nominare due membri nel board.

Il governo di Hong Kong offrirà anche un prestito ponte da 1 miliardo di dollari mentre gli azionisti della compagnia aerea sottoscriveranno un aumento di capitale da 1,5 miliardi diluendo la loro partecipazione. Swire Pacific controllerà il 42,26%, Air China avrà il 28,17% e Qatar Airways deterrà il 9,38%. Il piano dovrà poi essere approvato da un’assemblea straordinaria convocata il 16 luglio.

«Cathay Pacific ha esplorato le opzioni disponibili e ritiene che sia necessaria una ricapitalizzazione per garantire la liquidità sufficiente per resistere alla crisi attuale», ha dichiarato la compagnia in una nota alla borsa di Hong Kong.