Catani nominato vp hospitality division di Icon Collection













New entry ai vertici di Icon Collection. Claudio Catani è il nuovo vice president hospitality division dell’azienda del Gruppo Ficcanterri che si occupa di gestire sales & marketing, amministrazione, finanza, qhse e hr per Park Hotel Marinetta, Antico Podere San Francesco, Borgo Verde e The Sense Experience Resort, 4 stelle superior aperto il 20 maggio nella baia di Follonica e in fase di startup.

Prima di questa nomina, Catani è stato general manager del Brunelleschi Hotel di Firenze e cluster gm del Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio. Precedentemente, ha guidato anche presso il Bentley Hotel di Genova, oggi Melià Hotel, gestendo in prima persona tutte le attività finalizzate all’apertura della struttura a cinque stelle.

Classe 1968, Claudio Catania ha frequentato tra l’altro la School of Hotel Administration presso la Cornell University di New York, conseguendo il Master in Revenue management & Hospitality marketing.

«Entro in carica per far crescere ancor di più gli standard qualitativi e i risultati raggiunti dalle varie strutture Icon Collection. La visione che mi accompagna è statica nei valori morali e umani che la sostengono, ma dotata della flessibilità necessaria per confrontarsi con una realtà in veloce evoluzione», è il suo primo commento.