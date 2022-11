Catalogna Expert, i nomi degli agenti di viaggi vincitori

Si è concluso con l’annuncio dei vincitori e il conferimento degli attestati Catalogna Expert il Block Notes dedicato al Gran Tour della Catalogna. Per oltre due settimane il programma di e-learning rivolto alla distribuzione, sviluppato da L’Agenzia di Viaggi Magazine in collaborazione con l’Ente del turismo della Catalogna, ha raccontato il nuovo prodotto messo a punto dalla destinazione e ha messo alla prova gli agenti di viaggi, pronti ad ottenere il proprio diploma di esperti e ad aggiudicarsi il riconoscimento finale, un famtrip, previsto per i tre più veloci a rispondere correttamente alle domande del quiz.

Una Catalogna on the road, dai Pirenei alla Costa Brava, senza dimenticare la vivace Barcellona: questo è il Grand Tour della Catalogna, che si sviluppa su oltre duemila km per scoprire il patrimonio storico e culturale, i paesaggi naturali e i piaceri della buona cucina in un unico grande itinerario, da vivere come singolo percorso di 13 giorni oppure optando per 5 itinerari più brevi.

Il nuovo prodotto vuole andare incontro alle esigenze del turista di oggi, che ricerca l’open air, l’incontro con i locali, i sentieri poco battuti. Dalle vestigia romane di Tarragona agli itinerari per seguire le orme di grandi artisti come Pablo Picasso, Antoni Gaudì e Salvador Dalì, dai formaggi e salumi artigianali nel cuore dei Pirenei ai vigneti fino al Modernismo di Barcellona, il Grand Tour della Catalogna è stato concepito anche per fornire nuovi strumenti e spunti agli agenti di viaggi, che così possono far scoprire ai propri clienti le molteplici potenzialità della destinazione, spronando i repeater e contribuendo ad allungare la stagionalità della Catalogna.

In cinque lezioni pubblicate online gli agenti di viaggi hanno potuto approfondire le altrettante tappe del Grand Tour, per conoscere una Catalogna fuori dagli schemi tradizionali, tra enogastronomia, cultura, relax, e accoglienza ai turisti.

Tutti gli adv che hanno risposto correttamente alle domande del quiz riceveranno l’attestato di Catalogna Expert. E i tre che sono stati più veloci a dare tutte le risposte giuste partiranno per un famtrip in Catalogna nel 2023, si tratta di: Gabriela Maxim, Consorzio Turistico Montesilvano, di Collecorvino (Pescara); Valentina Dovo, Caracol Viaggi, di Finale Ligure (Savona); Luca Roggero, Bluvacanze Chiavari di Chiavari (Genova).

«Siamo soddisfatti di questo programma di e-learning – commenta Marta Teixidor, direttore Italia e Israele dell’Ente del Turismo della Catalogna -, che ci ha permesso di dare maggiore visibilità ad un prodotto fresco, versatile e senza stagionalità, adatto a rispondere alle esigenze del turista di oggi, che è sempre più alla ricerca di esperienze uniche da vivere in piena libertà e a contatto con la realtà locale. Siamo sicuri che gli operatori abbiano colto la vera essenza di questo itinerario e l’offerta ampia e variegata della Catalogna, e speriamo che questa opportunità possa essere di supporto nel momento di ideazione e commercializzazione del viaggio stesso».

Di seguito le risposte corrette del quiz finale:

1. Il Grand Tour della Catalogna mette in evidenza la diversità territoriale e l’ampia gamma di esperienze turistiche disponibili nella regione attraverso un itinerario da godere in auto – Sì

2. Nelle Terres de l’Ebre mancano piste ciclabili – No

3. L’itinerario del Grand Tour comprende anche zone di sorgenti termali curative – Sì

4. Il cim i tomba è una specialità culinaria che si può gustare durante il Grand Tour – Sì

5. Il Parco naturale dell’Alt Pirineu è l’unico parco nazionale della Catalogna – No

6. Girona è stata uno dei set di Game of Thrones – Sì

7. Una delle esperienze che si possono provare nella tappa da Tarragona a Lleida è nuotare tra i tonni rossi – Sì

8. A Figueres sorge il castello che Dalì donò alla moglie Gala – No

9. Nel parco naturale di Cap de Creus si può fare snorkeling – Sì

10. L’itinerario del Grand Tour della Catalogna è suddiviso in quattro tappe – No

11. Il trenino a cremagliera è l’unico mezzo di trasporto per accedere alla Vall de Núria – Sì

12. Secondo la leggenda Sant Jordi ha ucciso il drago davanti alle mura medievali di Escaladei – No

13. L’itinerario cistercense collega i tre monasteri reali della Catalogna – Sì

14. L’olha aranesa è una zuppa tradizionale di alta montagna – Sì

15. In Catalogna ci sono dieci Vie Verdi – No