Castello Sgr acquisisce l’Anglo American Hotel di Firenze

La pandemia ha messo in grande difficoltà il settore del travel e i trasporti, ma le restrizioni ai viaggi e le misure di sicurezza stanno facendo vivere una nuova era ai servizi charter su rotaie. E il caso dei #frecciarossa di #Trenitalia che, andando in controtendenza, stanno facendo registrare numeri in crescita in questo 2021 🆕