Castelli e tour gourmet nella nuova offerta Fidenza Village

Non solo destinazione di shopping, ma sempre di più meta turistica: Fidenza Village – unico villaggio italiano di The Bicester Village Shopping Collection degli 11 presenti in Europa e in Cina – dà la possibilità di acquistare sul proprio sito e presso l’Ufficio Informazioni Turistiche itinerari ed escursioni, per abbinare al tour fra le boutique anche la scoperta delle meraviglie naturalistiche, storiche e culturali dell’Emilia.

Fidenza Village, grazie alla partnership con i tour operator locali Food Valley Travel di Parma e Piacenza Travel, offre una serie di esperienze turistiche “slow” nelle aree limitrofe, pensate per un pubblico diversificato: dai tour gourmet alla visita con pernottamento nei romantici Castelli del Ducato.

Il villaggio, in qualità di partner ufficiale di Parma 2020 e partner di Visit Emili, l’ente che promuove le province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, ha anticipato il lancio di questa iniziativa con una serie di video e racconti digitali sui propri canali social, che hanno visto la partecipazione in qualità di narratore d’eccezione del professor Davide Rampello, direttore Artistico di Fidenza Village per il biennio 2020 e 2021.

In occasione dell’Ulisse Fest – La Festa del Viaggio, che si è svolto dal 28 al 30 agosto a Rimini, Rampello è intervenuto nell’incontro “Tesori ed Eccellenze fra Adriatico e Appennino” presentando Il Bello e il Buono dell’Emilia, la rassegna di appuntamenti digitali promossi da Fidenza Village che hanno accompagnato tutta l’Estate e che hanno avuto come obiettivo la narrazione identitaria del territorio e dei suoi valori.