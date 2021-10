Cassa integrazione Covid prorogata di 13 settimane













Le aziende colpite dal Covid – comprese quelle del turismo – possono tirare un sospiro di sollievo. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto fiscale che racchiude una serie di misure, tra cui il rifinanziamento per altre 13 settimane di Cig Covid per le piccole imprese che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività lavorativa a causa di eventi connessi alla pandemia.

La misura – chiarisce Palazzo Chigi – è legata allo stato di emergenza, prorogato al momento fino al 31 dicembre, e si era resa particolarmente urgente in vista della scadenza del blocco dei licenziamenti il 31 ottobre.

Rimpinguato anche il fondo volo per Alitalia, che dovrebbe coprire fino a ottobre 2022 la cassa integrazione per i lavoratori della società in amministrazione straordinaria.

Per Rete Ferroviaria Italiana (Rfi – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane) sono invece stati previsti 1,3 miliardi di euro in più per il 2021 per accelerare la realizzazione delle opere infrastrutturali.

Tra le altre misure previste dal decreto, ci sarebbero interventi sulle cartelle esattoriali, congedi al 50% per i genitori che non possono lavorare in smart working e hanno figli under 14 in dad, nuovi fondi per il reddito di cittadinanza, in attesa che si valuti poi con la manovra se intervenire anche con modifiche al beneficio stesso, ma anche misure più restrittive in materia di incidenti sul lavoro. Rifinanziato anche il fondo ecobonus per l’acquisto di veicoli a basse emissioni.