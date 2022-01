Caso Dat in Sicilia tra proroga della continuità e licenziamenti













Continua a tenere banco il caso Dat in Sicilia: la compagnia aerea aveva annunciato i licenziamenti collettivi dopo la sospensione dei servivi di continuità territoriale con le isole minori in attesa del nuovo bando. Ma in queste ore la Regione Siciliana si è detta intenzionata a prorogare a Dat-Danish Air Transport l’attuale affidamento del servizio di collegamenti aerei con le isole minori, come dichiarato dall’assessore alle infrastrutture e mobilità Marco Falcone.

I sindacati però restano in allarme e chiedono la tutela dei posti di lavoro per tutti quei lavoratori e lavoratrici interessati dalla dichiarazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo e messa in mobilità inviata dalla compagnia danese lo scorso 11 gennaio e non ancora ritirata.

Il segretario generale Claudio Tarlazzi e il segretario nazionale Ivan Viglietti della Uiltrasporti hanno ribadito l’urgenza di bloccare i licenziamenti: «L’attuale procedura, nonostante le dichiarazioni dell’assessore Falcone, risulta ancora attiva e fino a quando non verrà ritirata – sottolineano i segretari dei sindacati – noi continueremo a difendere i lavoratori e le lavoratrici che stanno vivendo un momento di grande incertezza e apprensione per il futuro».