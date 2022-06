Case vacanze più care, ma è boom di prenotazioni













Lievitano i prezzi delle case vacanze con rincari medi del +5% e un boom di prenotazioni che per agosto hanno ormai toccato il 90% delle abitazioni nelle località più ricercate, ovvero Capri, Ischia, Argentario. È la fotografia scattata da Scenari Immobiliari per conto de Il Sole 24 Ore che certifica un trend di forte crescita nella domanda per tutti i mesi estivi con un mese di luglio già prenotato nel 60% dei casi, e un trend diffuso su tutte le principali località marine montane.

Altro fenomeno emergente è la richiesta di soggiorni prolungati, alla luce della forte diffusione dello smart working che di fatto sta influenzando anche le scelte turistiche di molti italiani: ancora per quest’anno, sempre secondo il monitoraggio di Scenari Immobiliari, si sceglie l’Italia o comunque mete di prossimità rispetto a soggiorni in destinazioni di medio-lungo raggio, spesso molto costose da raggiungere per via del caro-carburante sugli aerei.

Nel dettaglio il mercato immobiliare turistico analizzato ha fatto emergere un canone settimanale medio che oscilla tra i 1.750 ed i 2.100 euro per bilocali, mentre per i canoni mensili, soprattutto nei mesi di picco, si possono toccare i 4.000 euro sempre per villini bilocali.

Tra le mete più richieste, oltre a Capri, Elba e la zona delle Dolomiti per la montagna, spiccano le Cinque Terre, Roseto degli Abruzzi, Vieste, Maratea e il Gargano.