Case vacanze, la protesta di Aigab a Sirmione













Cresce il disappunto di Aigab, l’Associazione nazionale italiana gestori affitti brevi, per il regolamento varato dal Comune di Sirmione sui requisiti qualitativi che case e appartamenti per vacanze devono rispettare per essere giudicati adeguati alle finalità turistiche.

Secondo i property manager del territorio, infatti, il nuovo regolamento introduce dei requisiti più restrittivi di quelli previsti dal regolamento regionale, in particolare relativamente al numero minimo di appartamenti giudicati adatti a ospitare persone disabili (almeno un alloggio per disabili ogni 4 gestiti) e al numero di posti auto necessari (gli alloggi sopra i 55 mq devono avere in dotazione almeno due posti auto privati).

Nel ricorso straordinario presentato al presidente della Repubblica vengono inoltre elencate una serie di violazioni da parte del nuovo regolamento del Comune di Sirmione alle leggi esistenti, primo fra tutti l’incompetenza del Comune nel disciplinare i requisiti delle strutture delle case per le vacanze che sono sotto la giurisdizione della Regione oltre alla violazione di pacifici principi concorrenziali di matrice comunitaria, “favorendo discutibilmente gli alberghi a tutto discapito di una nuova attività di impresa che, ovviamente, si pone in competizione con le tradizionali strutture alberghiere in una sorta di concorrenza indiretta”.