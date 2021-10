Case vacanze, James Matthews entra nel cda di Oyo













C’è un nuovo ingresso nel cda di Oyo, azienda globale che opera nello sviluppo di tecnologie applicate al turismo e all’ospitalità. Si tratta di James Matthews, ceo e cofounder di Eden Rock Group, che diventa direttore non esecutivo di Oyo Vacation Homes.

James Matthews è il secondo direttore non esecutivo a unirsi al board di Oyo Vacation Homes dopo Martin HP Söderström, presidente di Dig Investment, entrato in Oyo lo scorso gennaio.

Oltre a essere ceo, Matthews è anche azionista di Eden Rock Hotel (St Barths) e membro del consiglio di Sheffield Business Park e Williams F1.

Con il protrarsi della pandemia, le case vacanze sono diventate una soluzione sempre più diffusa, e attraverso i brand di Oyo in Europa, quali Belvilla, DanCenter, DanLand, Traum Ferienwohnungen, Tui Ferienhaus, l’azienda si sta attivando per costruire nuove sinergie volte a un’ulteriore crescita.

Dando il benvenuto al nuovo membro del consiglio, Ritesh Agarwal, fondatore e Group ceo di Oyo Hotels & Homes e presidente di Oyo Vacation Homes, ha affermato: «Siamo lieti di accogliere James nel board di Oyo. Porta in azienda una lunga serie di successi e una prospettiva unica, mentre proseguiamo il nostro viaggio in Europa. Siamo fortunati di poter beneficiare della sua vision ed expertise in una fase importante della nostra trasformazione».

«Sono lieto di entrare a far parte di un’azienda dalle formidabili opportunità di crescita – ha dichiarato James Matthews – Non vedo l’ora di unirmi al team di Ritesh e al consiglio di amministrazione per guidare l’azienda in questa nuova fase del suo sviluppo. Proseguiremo un percorso che si fonda sulla fiducia dei clienti e una preferenza costante per boutique hotel di piccole dimensioni e indipendenti, mentre emergiamo dalla pandemia».