Case vacanza, Oyo acquisice Direct Booker













Nuova acquisizione in casa Oyo, piattaforma oggi disponibile in 35 Paesi che ha finalizzato l’acquisto di Direct Booker, società europea con un portfolio di oltre 3.200 case vacanza e un bacino di 2 milioni di clienti.

Fondata nel 2010 dai ceo e cofounder Nikola Grubelic e Nino Dubretic, Direct Booker è un importante player del settore del vacation rental con sede a Dubrovnik, la principale destinazione turistica della Croazia.

In Europa, Oyo è già presente e attivo con brand come Belvilla, DanCenter e Traum Ferienwohnungen. La collezione Direct Booker sarà inizialmente disponibile proprio su Belvilla, per poi essere prenotabile anche su tutte le altre piattaforme.

Questa acquisizione rafforzerà la presenza di Oyo in Europa e più specificatamente in Croazia, dove è già presente con circa 1.800 case vacanza commercializzate sulla piattaforma di Belvilla e altre 7.000 su Traum Ferienwohnungen.

Illustrando i benefici dell’ingresso di Direct Booker nel portfolio di Oyo, il ceo Mandar Vaidya ha dichiarato: «La Croazia è senza dubbio una delle destinazioni turistiche emergenti del Mediterraneo per i viaggiatori europei. Già nel 2021 l’industria turistica croata ha compiuto grandi passi verso la ripresa e il potenziale per l’anno in corso è ancora maggiore. L’ampliamento del nostro portfolio di case vacanza in Dalmazia apporterà notevoli benefici, specialmente nell’area di Dubrovnick, la più ambita in Croazia dove, con questa acquisizione, miglioreremo notevolmente la nostra presenza».

Gli fa eco Nino Dubretic di Direct Booker: «Siamo lieti di unire le forze con una travel tech company internazionale come Oyo. Crediamo fortemente che, unendo le nostre tecnologie ed expertise, questa partnership avrà un impatto positivo sull’industria turistica croata. Il nostro ingresso in Oyo aumenterà anche la visibilità per le case registrate sulla nostra piattaforma, specialmente in Scandinavia, nei Paesi Bassi e in altri mercati di prossimità come l’Italia. I prossimi mesi saranno veramente entusiasmanti perché getteremo le basi per costruire il nostro futuro successo insieme».