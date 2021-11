Casabianca lascia il tour operator Naar













Naar saluta uno dei suoi storici manager. Si tratta di Maurizio Casabianca che lascia la direzione commerciale & marketing del tour operator “per dedicarsi a nuove sfide professionali”.

Con un’esperienza già solida alle spalle, Casabianca era in azienda dal 2007. “Negli ultimi 14 anni ha messo a disposizione know how e passione per il mondo dei viaggi, accompagnando il nostro percorso di sviluppo”, scrive il t.o. in una nota.

Di stima e riconoscenza le parole del ceo Frédéric Naar: «Ringraziamo Maurizio per l’ottimo lavoro svolto in Naar e la grande professionalità dimostrata nel corso della sua lunga permanenza in azienda. Ci siamo sempre considerati una grande famiglia, ma sappiamo anche che Maurizio andrà incontro a importanti opportunità di crescita e ne siamo felici per lui».

E con questo messaggio Casabianca saluta quello che lui stesso definisce un «team fantastico»: «Ringrazio Frédéric e tutti i colleghi per il lavoro svolto insieme. È stato un percorso ricco di soddisfazioni che mi ha dato tanto dal punto di vista professionale e umano. Ringrazio i clienti per la fiducia e la collaborazione dimostrata in questi anni. Lascio un’azienda che ho visto crescere e rafforzarsi nella struttura, nell’offerta di prodotto e nel posizionamento sul mercato. Sono certo che quanto fatto insieme a un team fantastico possa costituire la base per un futuro ricco di soddisfazione».