CartOrange rafforza la divisone tour operating













Si sviluppa e rafforza la propria struttura operativa il tour operator di CartOrange, l’azienda che propone viaggi su misura con oltre 450 consulenti sul territorio.

Innanzitutto viene potenziato il reparto booking, con tre nuove figure di travel makers, specializzati nella consulenza sia sulle destinazioni già in programmazione che sulle nuove proposte previste per il 2022. Viene anche creata la nuova figura del training and communication specialist che seguirà la comunicazione e la formazione interna alla divisione tour operator.

«Continuiamo a puntare sulle persone – commenta Claudio Asborno, responsabile del tour operator CartOrange – per garantire competenza, professionalità ed efficienza alla rete di Consulenti per Viaggiare. La squadra, così rafforzata, consentirà di fornire, in esclusiva ai 450 consulenti, prodotti sempre più distintivi ed esperienziali incrementando la soddisfazione dei clienti, potendo contare su prodotti unici e distribuiti in esclusiva».

Importanti novità anche nell’ambito prodotto. Oltre alla programmazione sulle destinazioni oltreoceano, per il 2022 il tour operator CartOrange incrementa la proposta su Nord Europa e Italia con tour di gruppo in Norvegia, Islanda, Sardegna e Sicilia che prevedono partenze esclusive a date fisse. «Si tratta di viaggi con un numero limitato di partecipanti – spiega Asborno– che come sempre rispecchiano la caratteristica distintiva dei viaggi firmati CartOrange: tante esperienze uniche, stretto contatto con la natura e il valore aggiunto rappresentato dalla collaborazione con guide specialistiche».

Il focus del t.o. continuerà comunque ad essere sul mondo nozze, e sui viaggi individuali su misura, per i quali la proposta di itinerari risulta ugualmente incrementata.