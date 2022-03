CartOrange lancia i viaggi di nozze di gruppo in Norvegia, Islanda e Sicilia













CartOrange lancia la novità viaggi di nozze di gruppo e con il suo t.o. firma i tour Norvegia, Islanda e Sicilia dedicati agli sposi che vogliono unire il plus di un viaggio in compagnia all’organizzazione e ai servizi di alto livello studiati ad hoc per il target honeymooner.

«Si tratta di una tendenza che si è già diffusa da qualche anno all’estero, dove ha anche un nome, “buddymoon”, e che abbiamo visto affermarsi anche da noi, con un numero crescente di coppie che ci chiede di trasformare la luna di miele in un viaggio di gruppo», afferma Claudio Asborno, responsabile del tour operator CartOrange.

«Sono numeri di nicchia ma pur sempre interessanti che ci hanno convinti a lavorare su questo trend, che ha delle motivazioni sociali e culturali – prosegue Asborno – Il viaggio di nozze, infatti, continua a essere considerato come un momento importantissimo e unico della vita degli sposi ed è legato ad alte aspettative e gli viene riservato un budget alto. Ma, allo stesso tempo, non è più il primo viaggio a due della coppia e di questo occorre tenere conto per costruire prodotti che incontrano gusti ed esigenze sempre più diversificati».

Per i suoi primi tre viaggi di nozze di gruppo programmati, CartOrange ha scelto due destinazioni del Grande Nord, Islanda e Norvegia, e una destinazione italiana, la Sicilia, da scoprire con occhi nuovi. Il viaggio in Norvegia da Oslo a Capo Nord, con l’aggiunta di una romantica conclusione in Finlandia, prevede accompagnatore parlante italiano per tutta la durata del tour, escursioni nella natura e visite culturali. Il viaggio si svolge a settembre, periodo in cui c’è la possibilità di “catturare” la spettacolare aurora boreale.

Anche il viaggio in Islanda prevede accompagnatore parlante italiano per tutta la durata del tour, escursioni nella natura e in più, per tutto il viaggio, ci sarà un fotografo a disposizione delle coppie per scatti professionali e indimenticabili.

Infine, in Sicilia CartOrange ha organizzato un tour da Palermo a Catania che prevede esperienze particolari come la possibilità di essere “salinai” per un giorno, escursioni di ogni genere e una particolare attenzione alle squisitezze enogastronomiche.