Carrani Tours lancia il blog “In Viaggio a Roma”

La ricetta dei carciofi alla romana, le migliori attrazioni dell’estate per le famiglie, i percorsi più insoliti in città: nasce In Viaggio a Roma, un blog-guida di Carrani Tours-Gray Line I love Rome che racconta il meglio della Capitale al pubblico italiano selezionando i migliori eventi, le informazioni utili e le esperienze da svolgere.

Il blog è diviso in tre sezioni – Scopri&Sogna, Mangia& Bevi e Muoviti Muoviti – ognuna dedicata a una particolare area d’interesse con gli articoli elaborati dal team della dmc italiana e i relativi consigli di viaggio. Inoltre il blog prevede una sezione eventi con una selezione degli appuntamenti da non perdere nella Capitale.

“Il nostro blog nasce con l’intento di fornire al nostro pubblico italiano informazioni, chicce e consigli sulla città di Roma e i suoi dintorni. Ti farà scoprire tanti angoli della Capitale che non conosci e condivideremo piccoli segreti e consigli su come esplorarla – racconta il team di Gray Line I love Rome sul blog – Troverai anche notizie riguardo il mondo dei viaggi e del turismo e faremo del nostro meglio per fornirti le migliori dritte per l’organizzazione di una vacanza perfetta. Ci auguriamo di esserti di aiuto e di vederti spesso sul nostro blog dove potrai leggere e commentare gli articoli lasciandoci i tuoi suggerimenti ed iscriverti alla nostra newsletter”.

Carrani Tours, fondata da Benedetto De Angelis, è una delle azienda leader del turismo in Italia con quasi un secolo di storia. Propone un’ampia offerta di tour guidati nei luoghi più iconici del nostro Paese, iniziando naturalmente da Roma, per poi proseguire con Capri, Pompei, Tivoli, Sorrento, Firenze, Assisi e Venezia. Con il marchio Gray Line I Love Rome, dal 2016 Carrani porta i turisti internazionali e italiani in giro per Roma con i famosi bus panoramici a due piani rosa.