Carrani Tours apre a Roma il terzo ufficio vendita e assistenza

Terzo ufficio aperto da Carrani Tours a Roma – che si aggiunge ai due già presenti (uno in via Leone IV e uno vicino alla stazione Termini) – e che si configura come un ulteriore punto di assistenza e vendita dedicato ai clienti del tour operator incoming. Il nuovo ufficio è situato in via Cavour, vicino al Colosseo, ed è stato inaugurato nelle scorse settimane.

«Abbiamo aperto questo nuovo ufficio perché rafforza la nostra scelta di per rimanere vicino alle venues, per fare in modo che l’esperienza del cliente finale sia sempre più diretta – sottolinea il general manager, Chiara Gigliotti – Come per gli altri due uffici, quello di via Cavour si configura come un punto di assistenza per i nostri clienti e di vendita per nuovi turisti. Non è un semplice punto di ticketing ma un vero e proprio “tour operator su strada” dove comprare un escursione o un viaggio. Siamo un tour operator e vendiamo un’esperienza completa perché così si rispetta il sito, la filiera e il cliente finale».

All’interno del nuovo spazio Carrani offre la vendita e l’assistenza relativa a escursioni, viaggi multidays, soggiorni e transfer «per il turista fidelizzato e per un nuovo turista-cliente. Il nostro obiettivo è presidiare il territorio, viviere costantemente vicino ai siti di maggior afflusso turistico. Anche perché con la marca Grayline Rome e I Love Rome stiamo provando a dare un tocco di pink – il nostro colore ufficiale e riconoscibile – per tutta la città».

Per Gigliotti, inoltre, «il nostro colore aziendale ci rappresenta sia in piazza sia durante le partenze sia in giro per il mondo. La nostra imagine racconta tante cose su di noi, la cura e l’amore per quello che facciamo, la voglia di essere riconosciuti, il rispetto per chi abbiamo di fronte. È l’ecosistema dove vivono i nostri brand. Sia la bandierina di una guida, che un sito web o una brochure in albergo, tutto parla di noi. E sono proprio i punti di contatto con i clienti, o i touch point come il nuovo ufficio, che danno una cornice all’esperienza che si sta vivendo».

Riguardo alle ulteriore attività di Carrani, Gigliotti sottolinea com il servizio di open bus stia andando molto bene: « è tornato ai livelli pre Covid, mentre con il nostro blog “In Viaggio a Roma” abbiamo spinto il prodotto per i clienti italiani con risultati sorprendenti in questi due anni».

Rispetto al tour operating Carrani ha celebrato anche il successo del reparto Premium, che ha registrato una crescita a tripla cifra negli ultimi mesi. «Con la ripartenza del settore, dopo due anni di pandemia, è cambiato anche il cliente-tipo sull’intercontinentale. Dal Sudamerica è cresciuto il flusso di viaggiatori alto spendenti, mentre è diminuita la classe media: questo è frutto sia dell’aumento dei prezzi generale, sia perché chi non ha perso il lavoro durante il Covid ha potuto risparmiare o generare maggior ricchezza ; soprattutto in quei Paesi come Messico, Brasile e Usa che sono rimasti sostanzialmente aperti mentre da noi si applicava il lockdown. In quei Paesi si è continuato a lavorare, le industrie erano aperte e appena sono stati rimessi i voli, gli aerei si sono riempiti».

Per Gigliotti, infine, il tour operator romano continua a dare rilievo al tema della sostenibilità. «Stiamo ampliando la programmazione in treno “Renaissance” perché crediamo in un trasporto più sostenibile e stiamo investendo in accordi con strutture e imprese che hanno un’etica green, come Nh Hotel Group. A breve lanceremo una carta d’intenti legata alle buone pratiche della sostenibilità ambientale: conterrà una serie di protocolli che rispettano determinati requisiti e che saranno fimrati congiuntamente con i nostri fornitori, che diventeranno così Preferred partner».