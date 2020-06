Carrani riprende i city tour a bordo dei Gray Line I Love Rome

Carrani Tours annuncia la ripartenza dei bus Gray Line I Love Rome venerdí 19 giugno, con il servizio panoramico hop-on hop-off del marchio City Tour, pronto a ripercorrere il centro storico della Capitale e forte di rinnovate accortezze igienico-sanitarie – in linea con le esigenze del momento – e contenuti offboard.

Nel rispetto degli ormai consolidati e ben recepiti protocolli di sicurezza per i mezzi di trasporto, insistendo con maggior enfasi sull’acquisto dei biglietti online o a bordo tramite carte di credito (contactless) e sull’opportunità di usufruire di auricolari monouso inclusi nel prezzo, l’hop-on hop-off di City Tour torna operativo tutti i weekend (dal venerdí alla domenica) per ben 11 ore di servizio quotidiano ininterrotto (dalle 11 alle 21.30).

Il tutto avvalorato da una nuova app ricca di audiowalking tour e audioguided indoor tour per scoprire di più su luoghi come il Pantheon, Castel Sant’Angelo, San Pietro e naturalmente il Colosseo.

Altra importante novità riguarda l’estensione della fascia d’età child da 6 a 12 anni, che non paga, e della fascia junior da 12 a 20, che viaggia a prezzo ridotto.

Infine, spazio alla Campagna Filantropia, a favore degli operatori sanitari, ai quali sarà riservato un daily ticket in omaggio se sceglieranno di scoprire Roma a bordo dei bus magenta di City Tour. In questo modo l’azienda intende promuovere il turismo interno e fare un regalo al personale medico per ringraziarlo degli sforzi compiuti durante l’emergenza sanitaria dei mesi scorsi.

Non da ultimo, sebbene il principio da sempre applicato a bordo sia first come first served, l’organizzazione darà la possibilità di prenotare i posti a sedere e, inoltre, metterà a disposizione i mezzi per eventi e compleanni.