Carnival vara un piano da 6 miliardi per fronteggiare l’emergenza

Sale a 6 miliardi di dollari il piano di “salvataggio” pensato da Carnival Group per fronteggiare l’emergenza da coronavirus. Secondo quanto riporta il Financial Times, dopo che in un primo momento il Gruppo aveva stabilito di volere procedere a un piano di finanziamento del valore di 3 miliardi di dollari, la nuova decisione presa dal board è stata quella di aumentare a 4 miliardi di dollari l’importo dei bond di durata triennale di prossima emissione.

Tutte le obbligazioni, continua il quotidiano economico-finanziario, saranno garantite da navi e altri asset per un valore complessivo di oltre 28 miliari di dollari. Ma non è tutto, perché con questa decisione Carnival si troverà a dover corrispondere ogni anno qualcosa come 450 milioni di dollari solo in interessi, dal momento che le obbligazioni saranno collocate sul mercato a un tasso di interesse addirittura dell’11,5%.

Per fare fronte al calo della domanda e assicurare la stabilità finanziaria (più volte, nelle scorse settimane i vertici del Gruppo avevano dichiarato che, senza cambiamenti, la holding sarebbe andata incontro al fallimento nel giro dei prossimi otto mesi), Carnival Group ha anche deciso un ulteriore piano di bond convertibili del valore di 1,75 miliardi di dollari, oltre all’emissione di azioni per complessivi 1,25 miliardi di dollari.