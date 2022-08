Carnival, ok agli autotest Covid per i non vaccinati

Dal 6 settembre Carnival Cruise Line consentirà agli ospiti non vaccinati l’autotest per Covid-19 sulla maggior parte delle crociere.

La compagnia aveva già annunciato la fine dell’obbligo di vaccinazione per salire a bordo a partire dal 6 settembre e la fine del test per crociera per i passeggeri vaccinati.

Quella degli autotest è un’ulteriore mossa di allentamento dei protocolli rispetto alle restrizioni Covid. Sulle crociere di 15 notti o meno, Carnival accetterà autotest da parte degli ospiti non vaccinati.

Fanno eccezione le crociere che fanno scalo alle Bermuda, Canada, Grecia e Spagna, che richiedono esami supervisionati da un medico.

Inoltre, la compagnia di crociera non richiede più agli ospiti non vaccinati di portare un’assicurazione di viaggio, a meno che non ci sia esplicita richiesta da parte della destinazione di scalo o di imbarco.

Tuttavia, resta richiesta un’assicurazione di viaggio per gli ospiti che vanno alle Fiji e per i non vaccinati alle Bermuda.