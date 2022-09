Carnival Luminosa completa il restyling ed entra in flotta

Nuova livrea e lavori di restyling completati. Costa Luminosa, con il passaggio di proprietà a Carnival Cruise Line, è diventata Carnival Luminosa e ha cambiato bandiera, salpando con bandiera Bahamas. La nave ha lasciato il bacino di Fincantieri di Palermo e sta navigando verso Dubai dove imbarcherà l’equipaggio prima di dirigersi verso l’Australia e iniziare un ciclo di crociere con la nuova veste.

Lo scafo ha ricevuto una nuova livrea, mantenendo lo stile del vecchio fumaiolo, i cui colori si sono allineati al rosso, bianco e blu di Carnival. I lavori di restyling della nave hanno interessato anche spazi interni, per offrire la maggior parte delle esperienze e aree pubbliche che contraddistinguono le navi Carnival.

Carnival Luminosa salperà da Brisbane con vari itinerari stagionali dal 6 novembre 2022 al 13 aprile 2023 da 7 e 11 notti, proponendo scali in luoghi come Cairns, Nuova Caledonia e Isole Fiji, per poi riposizionarsi a Seattle per la stagione in Alaska a maggio 2023.

Con la sua capacità di 2.260 passeggeri, questo trasferimento da Costa a Carnival Cruise Line, aiuta ad aumentare la capacità di Carnival dopo la sua cessione di sei navi dal 2020.

Contemporaneamente, Carnival introdurrà “Costa by Carnival“, unendo l’atmosfera e il design italiano di Costa Venezia e Costa Firenze, con il servizio, il cibo e l’intrattenimento Carnival, tanto amato dal mercato nordamericano. Queste due navi, Venezia e Firenze, verranno posizionate rispettivamente a New York nella primavera del 2023 e a Long Beach nella primavera del 2024.