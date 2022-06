Carnival lancia il programma sulle allergie alimentari













Carnival Cruise Line attuerà un programma per mitigare i rischi di reazioni allergiche alimentari a bordo di tutte le navi della flotta.

Menu Mate consentirà sia agli ospiti che all’equipaggio di registrare eventuali allergie alimentari, intolleranze o restrizioni dettate dalla dieta; il programma selezionerà le opzioni disponibili e visualizzerà elementi che rispettano gli allergeni, con la possibilità di modificare le preferenze per escludere i cibi da evitare.

L‘equipaggio può inserire le informazioni per gli ospiti o possono farlo i crocieristi in autonomia, attraverso un tablet di Menu Mate.

Carnival afferma di essere la prima tra le principali compagnie di crociere ad attuare un programma del genere.

«Assicurarsi che tutti si divertano e abbiano la migliore esperienza possibile è estremamente importante per noi – ha detto Christine Duffy, presidente di Carnival – Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per aiutare il nostro equipaggio a migliorare le esperienze dei nostri ospiti, ed è esattamente ciò che questo nuovo programma sta facendo sulle nostre navi per chi soffre di allergie alimentari»

Il programma elimina il lungo processo di consultazioni tra ospiti, camerieri e chef sugli ingredienti nelle voci di menù e sulle possibili sostituzioni. Questo significa anche che gli ospiti non hanno più bisogno di informare la compagnia in merito alle proprie allergie alimentari prima di partire per la loro crociera.