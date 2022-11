Carnival apre le prenotazioni dell’ex Costa Venezia

Carnival Venezia è pronta. Sono aperte le prenotazioni della ex Costa Venexia, la nave che è passata da Costa Crociere al brand principale del gruppo Carnival Cruise Line.

A partire dal 15 giugno 2023, la nave salperà per la stagione inaugurale tutto l’anno da New York City a partire dal 15 giugno 2023 e presenterà il “Carnival Fun Italian Style.”

Carnival Venezia offrirà una vasta gamma di itinerari, di 10 diverse durate, 22 itinerari unici con visite a 25 porti in 14 Paesi. Tra le opzioni, 9 notti con scalo a Miami e alle Bahamas (Miami, Nassau, Half Moon Cay e Freeport); 10 notti nei Caraibi Orientali a Princess Cays, Bahamas; Grand Turk, Turks & Caicos; Amber Cove, Repubblica Dominicana e San Juan Puerto Rico; 12 notti nei Caraibi del Sud con Antigua, Dominica, Grenada, St. Lucia e St. Maarten; il Carnival Journey di 15 notti Carnival Journey a Grand Turk, Aruba, Curacao, Barbados, St. Lucia, St. Maarten e St. Thomas.

«La nostra stagione estiva a New York ha riscontrato un gran successo, quindi aumentare la nostra offerta con una nave più grande e più recente che naviga tutto l’anno offrirà l’opportunità a più passeggeri, di godere della comodità di navigare da Manhattan – ha detto Christine Duffy, presidente di Carnival Cruise Line – Carnival Venezia offrirà agli ospiti il nostro Fun Carnival combinato all’italian style, nelle ambite destinazioni di Bahamas, Caraibi, Bermuda e Canada».

Dopo la crociera transatlantica di 15 giorni da Barcellona in partenza il 29 maggio 2023, Carnival Venezia partirà dal Manhattan Cruise Terminal di New York, alternando in estate crociere della durata di 4, 5, 6, 8 notti per i Caraibi, Bermuda e Canada Orientale.

Dal 29 settembre la nave alternerà crociere di 8 e 12 notti nei Caraibi Orientali, Caraibi del Sud e Bahamas, toccando porti conosciuti come St. Thomas, San Juan, Aruba, oltre a destinazioni private quali Half Moon Cay, Princess Cays, Amber Cove e Grand Turk. Inoltre, le crociere di nove giorni di Carnival Venezia includeranno Miami come scalo in transito.

Costruita nel 2019 e sottoposta a miglioramenti prima di entrare in servizio nella flotta Carnival, la nave ospiterà molte attività ed esperienze tipiche delle navi Carnival, tra cui Carnival Waterworks, Piano Bar 88, Fahrenheit 555 Steakhouse, Bonsai Sushi, Seafood Shack, Cloud 9 Salon & Spa e il Serenity Adult-Only Retreat

Nel 2024, Carnival Cruise Line accoglierà una seconda nave “Carnival Fun Italian Style”, quando Carnival Firenze si unirà alla flotta, per navigare tutto l’anno da Long Beach, California.