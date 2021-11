Parola d’ordine discontinuità. Quella imposta dall’Unione europea alla newco Italia Trasporto Aereo per raccogliere l’eredità della ex compagnia di bandiera. E così è stato. Il 15 ottobre, quando tutti si aspettavano l’ennesima riedizione di Alitalia, l’impresa capitanata da Altavilla ha stupito tutti: il vettore volerà sotto il brand Ita con una livrea azzurra, un programma fedeltà chiamato “Volare” e mosse decise come lo strappo con i sindacati e il no alla continuità territoriale sulla Sardegna. Ita è nata con un preciso obiettivo: centrare il business plan e archiviare per sempre la storia trita e ritrita dell’Alitalia-in-perdita. Ed è questo, con tutta probabilità, il cuore del tacito accordo con il premier Draghi, primo grande sponsor della newco.Clicca qui 👉 e sfoglia il GIORNALE DEL 3 NOVEMBRE www.calameo.com/read/000282683c326ac088bbb?authid=stVAbxZ1s6FW