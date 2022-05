Caravan a cinque stelle: l’ultima frontiera di Club del Sole













La vacanza all’aria aperta cambia concept e diventa luxury con Club del Sole, che ridefinisce il concetto di vacanza open air con soggiorni in camping village a bordo di Discovery, nuova linea di caravan di lusso progettata dalla società slovena Adria Mobil sui quali l’operatore punta in vista dell’estate 2022. Linee essenziali, ambienti luminosi, interni esclusivi e funzionali, dettagli curati per un’esperienza di soggiorno realmente innovativa.

Club del Sole ha voluto così interpretare il nuovo approccio al concetto di viaggio, in cui prevale il desiderio di immersione totale nella natura, senza soluzione di continuità tra interno ed esterno, in totale relax e comfort. La linea Discovery rappresenta questo connubio: la possibilità di vivere la vacanza nella quiete di una pineta, a due passi dal mare, in un ambiente confortevole, senza nessun compromesso.

«La scelta di puntare su di una linea così innovativa nasce dal profondo processo di analisi che abbiamo fatto in questi ultimi anni – spiega Francesco Giondi, ceo di Club del Sole – Un’analisi che ha coinvolto noi stessi, il nostro target di riferimento e, allargando il cerchio, gli ospiti potenziali che in questi due anni si sono avvicinati alle vacanze all’aria aperta con un misto di curiosità e aspettative. Abbiamo scommesso sulla ripartenza del turismo a partire dalla nostra Italia e lo facciamo anche attraverso la linea Discovery, per offrire ai nostri ospiti il meglio oggi sul mercato. Abbiamo davvero l’opportunità di creare una nuova dimensione del turismo all’aria aperta ed è questa la traiettoria che vogliamo tracciare».

La flotta di Discovery è già disponibile presso quattro villaggi di Club del Sole, tra la costa adriatica dell’Emilia Romagna e la Toscana: nel Parco del Delta del Po, dove si trova lo Spina Family Camping Village. Mentre a Punta Marina, in Romagna, con pineta e parco acquatico, si può soggiornare all’Adriano Family Camping Village, soluzione ideale per famiglie. Al centro del parco naturalistico della Maremma Toscana, tra un ambiente incontaminato, si trova l’Orbetello Family Camping Village e infine nel cuore della macchia mediterranea della Maremma, viene proposto il soggiorno presso lo Stella del Mare Camping Village.

Con Discovery, dunque, si rivoluziona il concetto di vacanza all’aria aperta grazie al design che caratterizza questa location mobile: porte e finestre panoramiche che creano un continuum con il paesaggio e la natura circostanti e, all’interno, cucina di design e zona living. Le soluzioni di alloggio proposte dall’operatore sono due: Discovery (16 mq) e Discovery Suite (21 mq).