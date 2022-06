Caraibi olandesi, debutto di Sandals con il Royal Curaçao













Il 1° giugno ha aperto il Sandals Royal Curaçao, che ha segnato il debutto della società di resort luxury included nei Caraibi olandesi. Un nuovo concept che permette di vivere appieno l’esperienza nella regione.

La struttura di Sandals Resorts International propone modi diversi di vivere l’isola caraibica, anche grazie ai quelli indicati come Sandals “Firsts” rafforzando al contempo l’approccio dell’azienda nei confronti del comparto turistico locale e il suo impatto sul delicato ecosistema di Curaçao.

«La nostra visione per l’esperienza che proponiamo al Sandals Royal Curaçao è stata ispirata dalla naturale bellezza e dalla colorata cultura dell’isola, così come dai nostri stessi ospiti e dai diversi modi in cui possono entrare in contatto con questa – afferma Adam Stewart, executive chairman di Sandals. Questo resort, lavoro realizzato con amore, inizialmente, sotto la guida di mio padre Gordon “Butch” Stewart, è testimonianza del potere di trasformazione del turismo che passa attraverso esperienze di nuova generazione che non solo alzano il livello nelle vacanze all-inclusive, ma che sanno anche celebrare la gente, i sapori, il territorio a ogni passo del percorso».

Il Sandals Royal Curaçao si trova all’interno dell’esclusiva tenuta, di oltre 1.200 ettari, di Santa Barbara, a poco più di 24 km dall’aeroporto internazionale di Curaçao. La sua posizione, esposta a ovest, nella parte più meridionale dell’isola combina la natura con l’esperienza del resort, regalando uno dei tramonti più spettacolari dei Caraibi. Qui le coppie possono scoprire la bellezza e la diversità geografica di Curaçao, nota per le caratteristiche avventurose, le spiagge incontaminate, le grotte calcaree, i siti di immersione e la vivace capitale Willemstad, patrimonio mondiale Unesco.

Tra i nuovi “Sandals Firsts” del resort, la Infinity Pool rialzata a due livelli con vista sulle Spanish Water e sul paesaggio montuoso.

Il giardino e la vista sull’oceano fanno da cornice al design del resort, andando a creare un ambiente accogliente per gli ospiti nelle 351 camere e suite. Dalle Melemele Walkout Suite alle Sunchi Beachfront Suites, le sistemazioni includono categorie di camere completamente nuove, come le Kurason Island Poolside Butler Bungalows e le Awa Seaside Butler Bungalows, affacciate su lagune private e sulla costa di Curaçao, tutte con un unico denominatore: il lusso estremo. Servizi e arredi spaziano dai pavimenti in legno ai soffitti a volta, letti king size realizzati su misura, mini bar riforniti, smart tv e altro ancora, come l’esclusivo servizio Signature Butler Elite di Sandals, i trasferimenti aeroportuali e servizio in camera 24 ore su 24 in alcune suite selezionate.

Sandals Royal Curaçao ha 11 concept culinari, inclusi 8 ristoranti, sette dei quali sono nuovi per il brand e disponibili solo in questo resort, insieme a 3 food truck gourmet sulla spiaggia e 13 bar. Tra i concept nuovi: Aolos, cucina mediterranea all’aperto; Vincent, un omaggio al pittore olandese che propone un menù fusion europeo e il food truck Toteki che serve piatti tradizionali di Curaçao.

Al Sandals Royal Curaçao c’è il primo programma di ristorazione esterno del brand, Island Inclusive, che amplia la proposta di ristorazione all-inclusive con ulteriori 8 ristoranti partner nella destinazione. Valido per soggiorni minimi di sette notti, il programma è disponibile per gli ospiti che hanno prenotato una suite Butler e per i Sandals Select Reward Members (Diamond, Pearl, Ambassadors Club): un buono di 250 dollari per cenare fuori dal resort in uno degli otto ristoranti partner, con transfer di andata e ritorno inclusi.

Coloro che prenotano una suite di categoria top hanno a disposizione, gratuitamente, una Mini Cooper decappottabile per girare l’isola.