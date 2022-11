Caraibi e Turchia: Wtm svela le mete più visitate del 2022

Al Wtm di Londra, ForwardKeys ha rivelato le prestazioni delle principali destinazioni turistiche del 2022. L’elenco dei Paesi è guidato dalla Repubblica Dominicana, quello delle città da Antalya in Turchia.

Secondo gli ultimi dati disponibili sulla biglietteria aerea (tra gli arrivi fino al 18 ottobre e le prenotazioni fino alla fine dell’anno), la Repubblica Dominicana accoglierà il 5% in più di visitatori rispetto al 2019.

La destinazione dei Caraibi è seguita da Turchia, Costa Rica e Messico. Seguono Giamaica e Pakistan, in calo del 5%, poi Bangladesh al -8%, Grecia, in calo del 12%, Egitto al -15%, Portogallo, in calo del 16% e Emirati Arabi Uniti al -17%.

La forte rappresentanza delle destinazioni centroamericane e caraibiche in cima alla lista riflette la forza del mercato outbound statunitense e l’approccio adottato da molti Paesi che dipendono dal turismo nei Caraibi e nel Golfo del Messico, ovvero restrizioni meno severe che altrove durante la pandemia da Covid-19, che hanno preservato almeno in parte i flussi turistici. In questo modo hanno consolidato la posizione di leadership e negli ultimi mesi hanno iniziato a superare i volumi pre pandemia.

Tra le città, svetta Antalya, la città più grande della riviera turca, con il 66% di visitatori in più rispetto allo stesso periodo del 2019. È seguita da San Jose Cabo (Messico) al +21%, Puerto Vallarta (Messico), in rialzo del 13%, Punta Cana (Repubblica Domicana) al +12%, San Salvador al +10%, Cancun (Messico) in crescita del 9%, Lahore (Pakistan), al +4%, Aruba in rialzo del 3%, Montego Bay e Islamabad in calo dell’1%.

La performance di Antalya è stata aiutata da alcuni fattori: la debolezza della lira turca e la politica del governo turco di relativa apertura al turismo durante la pandemia e non chiusura verso i visitatori russi.

ForwardKeys, oltre a stilare la classifica delle destinazioni più visitate, ha identificato diversi trend che hanno caratterizzato i viaggi nel 2022. Il più forte è la ripresa, visto che le restrizioni di viaggio legate alla pandemia sono state progressivamente allentate e la domanda di viaggiare – prima repressa – è tornata a esprimersi, aiutata anche dalla recente ripartenza dei viaggi d’affari e dai grandi eventi mondiali (come Expo Dubai o la Coppa del Mondo Fifa in Qatar). Una ripresa che però non è stata agevole, tra variante Omicron a inizio anno e mancanza di personale e conseguente caos aeroporti da prima dell’inizio della stagione estiva.

Sebbene l’invasione russa dell’Ucraina abbia avuto un impatto pesante sui viaggi da e verso la Russia, poiché numerosi paesi hanno imposto divieti sui voli diretti, questo non ha causato un calo dei viaggi a lungo raggio verso l’Europa. Tuttavia, Forward Keys prevede che le conseguenze della guerra – come l’aumento dei prezzi del carburante e l’inflazione – avranno un effetto ritardante sulla ripresa dei viaggi.

La regione Asia Pacifico, colpita da restrizioni di viaggio più rigide (in particolare in Cina con la politica Zero Covid) ha finalmente iniziato la ripresa. In cima, i viaggi per andare a trovare parenti e amici. Pakistan e Bangladesh registrano rispettivamente il 5% e l’8% in meno rispetto ai livelli 2019. I viaggi leisure alle Maldive sono in calo del 7%, e alle Fiji del 22%.

La ripartenza è stata trainata dalle vacanze al mare, mentre sono andati meno bene i viaggi d’affari e il turismo nelle città.

«Bisogna ammirare i Paesi caraibici per i primi sforzi a sostegno degli arrivi di visitatori in pandemia e la loro continua crescita in un panorama di viaggio sempre più competitivo – ha dichiarato Olivier Ponti, vp insights di ForwardKeys – Spicca anche il Medio Oriente, che ha contribuito ad accelerare la ripresa ospitando importanti eventi mondiali come Expo Dubai, il Gran Premio di Formula 1 in varie località del Golfo e, soprattutto, i mondiali Fifa in Qatar. La regione ha anche visto un ritorno relativamente robusto del business travel, segmento il cui recente risveglio è stato una sorpresa per molti».