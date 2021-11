Caraibi, Belmond lancia la stagione dei resort Cap Juluca e La Samanna













Belmond, parte del Gruppo Lvmh, dopo aver annunciato l’apertura anche per l’inverno di due dei suoi hotel italiani – il Timeo di Taormina e lo Splendido Mare di Portofino – lancia anche la stagione 2021-22 dei resort caraibici Cap Juluca ad Anguilla e La Samanna a St. Martin.

Cap Juluca, A Belmond Hotel è la destinazione giusta per un raffinato soggiorno sulle tranquille coste di Anguilla. Affacciato su Maundays Bay, una delle più belle spiagge dei Caraibi, Cap Juluca è stato concepito per offrire il massimo benessere nella valorizzazione di uno straordinario contesto naturale. La sua stagione riparte con un nuovo ristorante peruviano, nuove esperienze per gli ospiti e un nuovo volo diretto da Miami in partenza l’11 dicembre con American Airlines.

Adagiato accanto a Baie Lounge, spiaggia incontaminata, La Samanna, A Belmond Hotel è l’isolato gioiello di St. Martin. Una grande residenza caraibica dove immergersi in sontuose suite, dagli ampi soggiorni e balconi privati, progettate per riflettere i colori della vita marina o cenare al fresco sotto le stelle. Accanto alla struttura principale le ville private sulla scogliera, con piscine a sfioro su due livelli, rappresentano la quintessenza del lusso privato. In questa nuova stagione, il resort presenta un ampio palinsesto di nuove esperienze culinarie, sorprese festive e proposte benessere.