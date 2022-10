“Cara Ivana”, messaggio del ministro a Fiavet

«Cara presidente Jelinic, cara Ivana, un breve saluto ai nostri agenti di viaggi italiani e alle autorità spagnole presenti», così comincia la missiva di saluto inviata dal neo ministro del Turismo, Daniela Santanché, alla Convention di Fiavet Confcommercio in corso a Tenerife.

«Essendo giorno del voto di fiducia al nuovo governo, il tempo è tiranno, ma almeno consentitemi un messaggio di buon successo della vostra missione – si giustifica la senatrice di Fratelli d’Italia, oggetto di satira social anche per la decisione di mancare gli fiaStati Generali di Chianciano – Il vostro importante lavoro nell’intermediazione turistica garantisce sia i viaggi degli italiani all’estero, ma anche i flussi incoming».

«Il mercato spagnolo – sottolinea il ministro – è stato tra i primi a tornare in Italia dopo la pandemia e rappresenta per noi un importante bacino di turisti. I nostri Paesi, affini per cultura e tradizioni, dimostrano anche in questa occasione quanto siano importanti i rapporti di interscambio. I migliori auguri per i lavori che andrete a svolgere».

E infine una promessa: «Il mio impegno al vostro fianco sarà costante». Frase che Ivana Jelenic farebbe bene a tatuarsi, a futura memoria.