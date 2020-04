Capri Palace pronto a ripartire, prenotazioni aperte dal 1° giugno

Il Capri Palace di Anacapri (Napoli) rompe il silenzio e lancia un segnale positivo. Da ieri sulla home page dell’albergo è stato postato l’avviso che annuncia che, a partire dal primo giugno, sarà disponibile il sistema booking delle prenotazioni con un messaggio: “Il Capri Palace vi aspetta per vivere momenti di pura bellezza, deliziandovi con una cucina eccellente e coccolandovi in una spa unica in Europa”.

L’albergo a 5 stelle è location preferita sull’isola azzurra da personaggi dello star system e dal jet set internazionale ma anche da flussi turistici italiani che soggiornano nelle mega-suite con piscina privata dedicate alle icone del mondo del cinema e del fashion da Marylin Monroe a Gwyneth Paltrow a Maria Callas.

Dal primo giugno non è detto siano ancora consentiti gli spostamenti da una regione all’altra in Italia e sicuramente saranno ancora vietati i voli dall’estero, ma in questo modo Capri prova a riaprire per la prima estate di convivenza con il virus che ha fermato il mondo.