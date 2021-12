Capodanno 2022, dal Louvre Abu Dhabi il livestream di David Guetta













Capodanno 2022 con David Guetta, dj e produttore di fama mondiale, al Louvre Abu Dhabi. I fan di tutto il mondo potranno seguire lo spettacolo online il 1° gennaio, alle 12 am Gulf Standard Time, ma anche il 31 dicembre alle 21 italiane. Il dj si esibirà su un palco galleggiante costruito appositamente sulle acque che circondano il museo emiratino.

Lo spettacolo –integrerà proiezioni di capolavori della collezione del museo, in un intreccio di immagini e suoni. «Siamo entusiasti di collaborare con David Guetta, un’icona della musica globale, che ha scelto il Louvre Abu Dhabi come palcoscenico per un’emozionante performance di Capodanno per i fan di tutto il mondo – ha detto Manuel Rabaté, direttore del Louvre Abu Dhabi – Questo evento testimonia l’impegno di Abu Dhabi a portare intrattenimento e cultura di livello internazionale nella nostra città, in linea con la visione di diventare un hub internazionale per le arti, la cultura e la creatività».

Formato da più di 500 luci posizionate intorno al palco galleggiante, alla cupola del Louvre Abu Dhabi e all’acqua circostante, lo spettacolo di luci includerà fiamme alte 20 metri che si scaglieranno contro il cielo notturno, perfettamente coreografate per accompagnare il dj set. Lo spettacolo mostrerà inoltre alcuni capolavori appartenenti alla collezione del Louvre Abu Dabi, come La ragazza che soffia sul braciere di Georges de la Tour; Uomo a piedi, su una colonna di August Rodin; Sfinge, creatura mitologica dalla Grecia o dall’Italia.