Capo Verde riapre i suoi confini internazionali

Capo Verde ha riaperto i suoi confini agli arrivi internazionali questa settimana. «Il governo ha deciso che è giunto il momento di ristabilire i collegamenti aerei completi con il mondo esterno», ha detto il ministro del Turismo e dei Trasporti Carlos Santos annunciando la decisione.

I turisti provenienti dall’Europa – con voli regolari, navi da diporto e crociere – dovranno presentare un test Pcr negativo.

Il Paese africano, che ha registrato circa 6.700 casi di Covid-19, di cui 71 decessi, aveva progressivamente chiuso i propri confini, iniziando a vietare i voli con l’Italia a fine febbraio, in quanto Paese allora più colpito dalla pandemia. Dal mese di maggio poi, era iniziato un graduale ritorno alla normalità, con la revoca dello stato di emergenza, anche se la ripresa dei voli, inizialmente prevista per luglio, era stata continuamente ritardata.

La riapertura delle frontiere arriva perché “sono stati rafforzati i mezzi di tracciamento”, ha spiegato il ministro. Sal e Boa Vista, infatti, le due principali destinazioni turistiche, hanno centri di test certificati.

Inoltre, con il ritorno del turismo internazionale, il primo dicembre è prevista l’apertura anche del ClubHotel Halos Casa resort, mentre il primo volo Blu Panorama il 19 Dicembre.

«Grazie alla sinergia con il tour operator CaboVerdeTime, il volo diretto Bergamo-Sal Blu Panorama noleggiato dal nostro Gruppo ogni settimana per tutto l’anno e soprattutto grazie al grandissimo lavoro congiunto con le agenzie di viaggi, abbiamo avuto nei 6 mesi di lavoro un 94% di riempimento del charter e dell’hotel e l’onore di ricevere un premio – il Travellers’ Choise 2020 – che ci annovera tra il 10% degli hotel migliori al mondo», afferma Andrea Balzanelli, general manager Halos/Caboverdetime.

«Halos non è solo un hotel o un villaggio, è una famiglia, una casa, è atmosfera, Halos è tutte le persone che ci lavorano 24 ore al giorno con passione e amore, quelle che sono in prima fila e quelle dietro le quinte. Halos è i suoi ospiti che con le loro parole ci danno la forza di migliorare sempre, Halos è il bravissimo staff di CaboVerdeTime sia in Italia sia a Sal», conclude il manager.