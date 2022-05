Capo Verde chiama Italia: a luglio il no stop da Bergamo













Operazione ripartenza per l’Isola di Sal a Capoverde e il t.o. di riferimento Caboverdetime, che già dal 13 aprile scorso, in virtù dell’accordo stretto con Neos, ha ripreso il volato dall’Italia – disponibile da Milano Malpensa e Roma fino al 15 giugno – e si prepara a lanciare il diretto da Bergamo, il 1° luglio, in collaborazione con Albastar.

«L’ultimo volo programmato dall’Italia è stato quello del 28 aprile 2020, dopo di che lo stop per la pandemia, anni in cui Capo Verde e l’Isola di Sal non si sono comunque mai fermate apportando migliorie, come nel caso di Santa Maria, e rinnovamento all’offerta, che ora è in grado di rispondere anche alle nuove esigenze dei viaggiatori. C’è ad esempio anche un campo da golf a nove buche per una clientela high level – ha dichiarato il responsabile commerciale di Caboverdetime Pietro Dusi, durante una conferenza stampa virtuale con la stampa turistica italiana – Anche se siamo ancora all’inizio, per quanto riguarda l’Italia, fino ad ora la risposta è stata positiva, sul mese di luglio abbiamo circa il 20% del riempimento per salire quasi al 25% ad agosto».

La collaborazione con Neos andrà avanti fino al 20 giugno. Fino al 28 aprile 2023, invece, «abbiamo stretto questa partnership con Albastar per rotazioni il venerdì da Bergamo – ha proseguito Dusi – L’apertura vendite è accompagnata da una promozione valida per le prenotazioni effettuate entro il 23 maggio 2022 che prevede uno sconto fino a 100 euro a pratica su tutte le partenze disponibili».

Inoltre, a breve sarà online il nuovo catalogo con un listino fisso a tre tariffe corrispondenti ai vari periodi della stagione, bassa, media e alta. Incluse nell’offerta l’Halos Casa Resort e il Sobrado Boutique Hotel così come i Meliá Dunas Beach e Llana. Le commissioni per le agenzie di viaggi si applicano sull’intero pacchetto e per chi ha già sottoscritto il contratto (a oggi circa 300 adv) «è previsto anche un contributo marketing di 1.600 euro per un viaggio di minimo due persone a Sal. Il pacchetto può essere, volendo, rivenduto alla propria clientela», ha aggiunto il responsabile commerciale del tour operator.

«Abbiamo due accordi di livello con Bluvacanze e Gattinoni, di cui siamo rispettivamente operatori Gold e Selected – ha concluso Pietro Dusi – Questa collaborazione con i due network ci sta portando soddisfazione e abbiamo importanti feedback dalle agenzie. Ultimo, non di certo per importanza, il nuovo booking online esclusivamente B2B».