Capitali europee dello smart tourism 2023: ecco le sette finaliste

Sono sette le città candidate dalla Commissione Ue a salire sul podio della Capitale del turismo intelligente 2023, con ben tre mete spagnole, ma nessuna località italiana. Nel dettaglio, si tratta di Aarhus (Danimarca), Pafos (Cipro), Porto (Portogallo), San Sebastián, Gijón e Siviglia (Spagna), Zagabria (Croazia)che sono le finaliste selezionati tra 29 candidate provenienti da 13 Paesi .

Il concorso era aperto alle città dell’Ue e dei Paesi terzi che partecipano al programma Cosme (Competitiveness of enterprises and small and medium-sized enterprises) di finanziamenti per pmi imprese virtuose impegnate in ricerca e innovazione.

Come prossimo passo, le città finaliste saranno invitate a presentare le loro candidature davanti a una giuria europea, che selezionerà le Capitali europee dello Smart Tourism 2023. Con il titolo di Capitale Europea del Turismo Intelligente 2023, ai vincitori sarà fornito supporto per la comunicazione e il branding per tutto il 2023. Ciò includerà anche un video promozionale, una scultura hashtag appositamente progettata per la città da mostrare e azioni promozionali su misura progettate per aumentare la visibilità a livello dell’Ue e globale e aumentare il numero di visitatori.

Dal 2018, il concorso ha fornito una piattaforma per mostrare pratiche eccezionali e storie di successo. I vincitori delle precedenti edizioni Helsinki e Lione (2019), Málaga e Göteborg (2020), Valencia e Bordeaux (2022) sono modelli di riferimento per il turismo intelligente in Europa e le prime classifiche internazionali di sostenibilità, innovazione, vivibilità e integrazione di pratiche intelligenti.