Caos voli, si dimette il ceo di Amsterdam Schiphol

Dopo sei mesi di caos all’aeroporto di Amsterdam Schiphol, il ceo dell’aeroporto olandese Dick Benschop ha rassegnato le sue dimissioni.

Tra le motivazioni addotte dall’amministratore delegato dell’hub ci sono infatti i numerosi problemi dello scalo che da mesi è teatro di lunghe code d’attesa a causa della carenza di personale in concomitanza con la forte domanda di voli avvenuta nella summer 2022.

«Il modo in cui Schiphol affronta i problemi, e la mia responsabilità come ceo, sono oggetto di attenzione e di numerose critiche – ha sottolineato Benschop – l’iniziativa di farmi da parte è una mia scelta, utile a dare a Schiphol lo spazio per ripartire di nuovo. Ho fatto del mio meglio, ma non abbiamo ancora risolto i problemi».

Solo pochi giorni fa l’aeroporto, uno dei più trafficati d’Europa, ha dovuto chiedere nuovamente ad alcune compagnie aeree di cancellare dei voli a causa della carenza di personale di sicurezza.

«Sotto la guida di Dick sono state prese misure drastiche per stabilizzare la situazione a Schiphol – ha dichiarato il presidente del consiglio di sorveglianza di Schiphol, Jaap Winter – In estate sono stati apportati alcuni miglioramenti, ma questo non basta. Benschop eserciterà le sue funzioni fino all’arrivo del suo successore».

Da parte sua, l’aeroporto olandese ha sottolineato in una nota stampa che, sebbene Benschop abbia adottato misure per superare la crisi, queste si siano rivelate insufficienti e ora lo scalo deve recuperare “il livello di qualità che i passeggeri e le compagnie aeree si aspettano da un aeroporto nazionale e internazionale, anche attraverso ulteriori misure per aumentare la capacità e utilizzare il personale di sicurezza in modo più efficiente”.

Lo scalo di Amsterdam Schiphol già da inizio aprile aveva iniziato a soffrire un andamento caotico dei movimenti passeggeri – con file interminabili e disservizi – e la cancellazione di tanti voli. A giugno la società di gestione dello scalo aveva annunciato l’introduzione di un limite al numero di passeggeri ammessi in estate, ovvero al massimo 70.000 passeggeri al giorno, circa il 16% in meno di quanto avessero pianificato le compagnie aeree.