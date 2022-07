Voli, la proposta di 4Winds: “Un fondo speciale per le cancellazioni”













Un fondo speciale per le cancellazioni voli: lo chiede esplicitamente Franco Fenili, fondatore del tour operator 4Winds, riguardo all’emergenza delle cancellazioni voli a pioggia che stanno colpendo il turismo organizzato.

“Mi chiedo: le persone che si rivolgono in agenzia e acquistano un viaggio, come sono protette nel caso incappino in un momento tragico come quello che stiamo passando a causa di caos negli aeroporti e cancellazione voli delle compagnie aeree? Parliamo di gente che ha acquistato un pacchetto e che un giorno o due prima della partenza viene avvisata che il loro volo è stato annullato causa sciopero. Gente che, e questo è peggio, presentandosi direttamente in aeroporto si rende conto che quel volo non partirà; persone che, dopo essere partite e arrivate nell’aeroporto dove era previsto un cambio volo, si rendono conto che questo volo non partirà mai per cause imprecisate senza una valida riprotezione da parte della compagnia, che permetterebbe loro di arrivare in tempo per non perdere i servizi a suo tempo prenotati e prepagati (navi, traghetti, alberghi…) e, per colmo d’ironia, giunti a questo punto, devono pagarsi il biglietto per ritornare a casa”.

“In questo momento – prosegue Fenili nella sua lettera – agenzie e t.o. oltre al grande rammarico di aver perso una marea di viaggi, vanificando così una stagione che prometteva bene dopo gli anni di pandemia, e si trovano davanti al grande problema di come tutelare il cliente che ha pagato la totalità del viaggio, a sua volta già prepagato ai fornitori dei servizi, i quali non vogliono rimborsare niente di quanto ricevuto, adducendo che non è un loro problema, visto il mancato arrivo dei clienti”.

Io ho 80 anni: quando ho iniziato a fare questo lavoro ne avevo 17. Tante cose sono cambiate nel turismo a causa di guerre, pandemie, dirottamenti, rivoluzioni, fallimenti ecc. e ora, pur avendo lasciato il lavoro attivo, se l’età vuole dire esperienza, do il mio parere. Nel caso suddetto, vista la mancanza da parte di chicchessia di tutela sia del passeggero innocente e sia dell’agenzia o del tour operator anch’essi innocenti, posso dire che una immane fatica è caduta sulle spalle di questi ultimi nel tentativo, a volte addirittura inutile e ahimè impossibile di attutire i disagi degli innocenti passeggeri. Non sarebbe utile se non addirittura necessario un fondo speciale o una assicurazione che tutelasse questo specifico tipo di inconveniente?”.