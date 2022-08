Caos aeroporti, British Airways

Continua la saga tutta inglese dei disagi aeroportuali presso l’aeroporto londinese di Heathrow. In seguito alle numerose cancellazioni di voli, al caos bagagli e alle numerose code che hanno interessato lo scalo in questi mesi; i vertici di Heathrow avevano deciso di imporre un tetto ai passeggeri giornalieri.

Ora British Airways – prima compagnia per numero di collegamenti sullo scalo – ha annunciato la sospensione della vendita dei biglietti per le rotte domestiche ed europee per tutta la settimana corrente.

Non è ancora stato chiarito se questa misura – dovuta alla persistente saturazione dell’aeroporto londinese – sarà estesa anche per le prossime settimane. “Abbiamo deciso di operare una scelta responsabile limitando i biglietti disponibili così da poter aiutare a massimizzare le opzioni di nuove prenotazioni per i nostri clienti, viste le restrizioni e le sfide che sta affrontando il settore”, ha sottolineato la compagnia aerea secondo il giornale spagnolo Preferente.

Già negli scorsi giorni British – seguendo le nuove norme varate da Heathrow – aveva limitato il numero di passeggeri affinché lo scalo restasse dentro la quota dei 100mila viaggiatori totali (tetto imposto a partire dall’11 luglio e in vigore fino all’11 settembre, ndr). Una decisione che aveva portato la compagnia aerea del Gruppo Iag a cancellare 10.300 voli previsti tra agosto e ottobre “colpendo” quasi un milione di clienti.

La decisione di Heathrow aveva scatenato anche le proteste di Emirates: la compagnia aerea emiratina si è infatti rifiutata di tagliare i suoi voli su Londra criticando l’operato dei vertici dello scalo.