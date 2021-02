Cantiere 34 lancia nuove proposte di viaggio dedicate al Veneto













Cantiere 34 Viaggi e Turismo, agenzia e tour operator incoming nato nel 1996, in occasione del 25° anno dalla sua nascita – in un momento estremamente complicato per le adv – lancia nuove proposte di pacchetti turistici a Venezia e in tutto il Veneto conosciuto nel mondo con il marchio The Land of Venice.

Le agenzie di viaggi in Italia stanno soffrendo della mancanza totale di prodotto da vendere e per questo stanno avendo successo i weekend culturali proposti a Venezia, Padova, Treviso, Verona, Vicenza ma anche nei bellissimi centri storici meno noti del Veneto, come ad esempio la Riviera del Brenta.

L’offerta turistica, nell’ottica di un turismo sempre più attendo alle esigenze del viaggiatore moderno, propone strutture alberghiere selezionate che vanno da soggiorni in ville venete a b&b selezionati, fino ad arrivare a pernottamenti in campeggi con case mobili green di ultima generazione.

Molto interesse stanno avendo i circuiti in bicicletta. Si tratta di visite accompagnate da guide turistiche altamente qualificate alla scoperta delle più belle dimore degli antichi patrizi veneziani attraverso i comuni di Strà, Fiesso, Dolo, Mira Oriago e Malcontenta.

Rimangono naturalmente confermati i pacchetti nei centri storici con particolare attenzione alla romantica Venezia con proposte che vanno dalla visita guidata in esclusiva in notturna della Basilica di San Marco alla passeggiata guidata con itinerari a tema nel centro storico.

Oltre alla proposte individuali e piccoli gruppi, Cantiere 34 fornisce pacchetti completi per soggiorni ed escursioni gruppi ad hoc per le isole di Murano, Burano, Torcello, San Francesco del Deserto, Lido, Pellestrina e Chioggia.