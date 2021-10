Canopy by Hilton debutta nel Regno Unito













Apre il Canopy by Hilton London City, primo hotel Canopy by Hilton del Regno Unito. Situato all’interno del Minories, vicino alla stazione di Aldgate, l’hotel eco-sostenibile di design, con 340 camere, è nell’East End di Londra.

Dopo le recenti aperture del Canopy by Hilton Paris Trocadero all’inizio di quest’anno e del Canopy by Hilton Madrid Castellana, l’hotel di Londra entra a far parte di un portfolio di oltre 30 hotel lifestyle in tutto il mondo. Ogni hotel di questo brand si ispira al quartiere in cui sorge ed è concepito per offrire un’esperienza autentica della cultura della zona circostante.

«Canopy by Hilton continua a espandere la propria presenza in Europa con le recenti aperture di Parigi e Madrid, e siamo entusiasti di portare il marchio anche a Londra – dichiara Simon Vincent, executive vice president and president Emea di Hilton – Come Hilton abbiamo in pipeline l’apertura di 30 hotel nel Regno Unito nei prossimi cinque anni e Canopy by Hilton London City è una nuova e straordinaria aggiunta al nostro portfolio lifestyle».

Phil Cordell, global head di Canopy by Hilton, aggiunge: «Canopy by Hilton è fondamentale per la promozione dei quartieri locali; e quale posto migliore per il suo debutto nel Regno Unito se non la vibrante East End di Londra? Con la ricca tradizione tessile e la fiorente scena artistica, l’area circostante è molto stimolante».

Il design degli interni dell’hotel riflette la cultura della storica industria tessile della zona, ispirato ai tessitori di seta ugonotti che si stabilirono a Spitalfields nel XVII secolo. Le camere e gli spazi per la ristorazione presentano motivi floreali e tessuti che ricordano le tecniche utilizzate dagli ugonotti. Per celebrare la scena artistica contemporanea della Whitechapel, opere d’arte create da artisti del quartiere arricchiscono gli spazi comuni dell’hotel.

«Siamo felici di arricchire l’offerta di Hilton con il primo Canopy by Hilton nel Regno Unito – dice Neil Taylor, chief operating officer di 4C Hotel Group, proprietario e gestore della struttura – Comodità e qualità sono valori fondamentali nel nostro business, selezioniamo attentamente hotel posizionati nelle città di maggiore interesse così da permettere ai nostri ospiti di godere di un accesso prioritario alle attrazioni turistiche principali. Per i viaggiatori business, garantiamo la vicinanza delle nostre strutture a hub di trasporto importanti. Questo hotel rappresenta la collaborazione perfetta per il nostro gruppo, con una location incredibile nel cuore pulsante dell’East End londinese».

L’ispirazione locale continua nei punti di ristoro dell’hotel, con piatti che richiamano l’East End, preparati con ingredienti locali, serviti al ristorante Penny Squares. Il Freedom Café, che prende il nome dalla Freedom Press Publishing House di Whitechapel High Street, è il luogo per rilassarsi, lavorare o socializzare davanti a un caffè o a un cocktail ispirato all’East End. Gli ospiti possono anche godere di degustazioni giornaliere. All’inizio del prossimo anno aprirà la terrazza Florattica sul tetto dell’hotel, con vista sulla Cattedrale di St Paul e su Londra.

A supporto degli obiettivi Travel with Purpose 2030 di Hilton per raddoppiare i propri investimenti nell’impatto sociale e dimezzare la sua impronta ambientale entro il 2030, l’hotel, che apre con un rating Breeam XX, il più alto punteggio possibile per la categoria edifici, è impegnato in iniziative sostenibili come riqualificazione edilizia, tetto verde, pannelli solari e sistema intelligente di gestione dell’edificio controlla l’uso dell’illuminazione e dell’aria condizionata in tutto l’edificio, letti di acciaio riciclato post-industriale e legno proveniente da foreste sostenibili, prodotti da bagno sostenibili con packaging riciclabili e acqua filtrata servita in bottiglie di vetro riutilizzabili, sostegno a fornitori locali (orti della comunità, birrifici artigianali e panetterie artigianali).

Tra i servizi aggiuntivi disponibili: spazio per riunioni ed eventi flessibile, per ospitare momenti esclusivi, riunioni di alto profilo e cene intime; Canopy bike in omaggio; centro fitness aperto 24 ore su 24.

L’hotel fa parte di Hilton Honors, programma di fidelizzazione degli ospiti per i 18 diversi brand di Hilton. Tutti gli hotel offrono opzioni di prenotazione flessibili con modifiche e cancellazioni gratuite, con tariffe che danno agli ospiti la flessibilità di cambiare o cancellare fino a 24 ore prima del giorno di arrivo.