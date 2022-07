Cancellazioni, le peggiori compagnie aeree in Europa













Maglia nera per easyJet, ma anche la più rinomata Turkish Airlines non brilla per tasso di cancellazione in Europa negli ultimi giorni. La classifica delle compagnie aeree che hanno cancellato più voli nel nostro continente – elaborata da Mabrian Technologies – restituisce qualche conferma e rivela qualche sorpresa rispetto ai vettori che a causa della carenza di personale, degli scioperi e dell’altissima affluenza di viaggiatori stanno ricalibrando network e rotte.

Il report ha preso in considerazione le cancellazioni nel periodo 1-15 di luglio 2022 comparando i voli programmati al 14 giugno con quelli effettivamente disponibili a a partire dal 28 giugno.

Il maggior numero di tagli è stato effettuato da easyJet – che proprio in queste ore ha visto le dimissioni del suo capo delle operazioni, Peter Bellew – con 1.394 voli cancellati (il 5,46% del totale); seguita da Turkish che taglia 399 voli (ma ha il maggior tasso ci cancellazioni sul totale, pari al 6,66%).

Seguono Sas ( che in queste ore sta affrontando uno sciopero a oltranza dei piloti e i vertici hanno chiesto la protezione fallimentare) con 145 voli in meno (-2,47%); Wizz Air (86 voli cancellati pari allo 0,76% del totale); Vueling (69 voli in meno pari allo 0,64%) e TuiFly (51 voli cancellati e -2,64%). Al settimo posto c’è la filiale Wizz Uk che ha tagliato 45 voli (-3,41%) seguita da United (30 voli in meno pari all’1,29%). Chiudono la “flop ten” Air Euopa e Saudia con rispettivamente 12 e 11 voli cancellati.

È importante segnalare, però, che la classifica è stilata solo sui voli cancellati che sono stati annunciati con ampio margine di tempo. In sostanza, quindi, non son conteggiate le cancellazioni avvenute all’ultimo momento, modalità che ha interessato soprattuto alcun vettori low cost, Ryanair e Wizz Air in primis.

«È molto inusuale vedere come le compagnie aeree cancellino voli programmati con così poco margine di anticipo proprio nel picco estivo – sottolinea Carlos Cendra, direttore vendite e marketing di Mabrian – Solo nelle prime due settimane di luglio, quindi, abbiamo assistito a oltre 2mila voli cancellati in tutta Europa».