Canarie con Binter, due isole con un biglietto solo













Promozione a effetto per la compagnia aerea Binter con la proposta Discover, lo stopover che permette ai passeggeri in viaggio dall’Italia alle Canarie di visitare due isole con un unico biglietto e un piccolo costo aggiuntivo.

Con questo servizio, i clienti potranno scegliere se effettuare lo scalo all’andata o al ritorno, per un massimo di sette giorni dalla data del primo volo.

Con Binter sarà dunque possibile soggiornare a Gran Canaria e spostarsi in qualsiasi altra isola dell’arcipelago dotata di aeroporto. Un’iniziativa con cui la compagnia propone interessanti itinerari per esplorare due destinazioni con 40 euro aggiuntivi. Inoltre, il servizio sarà presto affiancato da offerte esclusive per lo shopping e il soggiorno.

Tutto pronto, poi, per l’operativo estivo del vettore: a partire dal 2 luglio, Binter opererà infatti tra l’aeroporto di Firenze e le isole Canarie ogni sabato, con partenza alle 15.30. Viceversa, la partenza da Gran Canaria sarà alle 9.30, con arrivo a Firenze per le ore 14.45 del sabato.

Collegamento che si aggiunge a quelli che la compagnia effettua ogni settimana da e per Torino, Venezia e le Isole Canarie, rispettivamente ogni martedì alle 16.40 e ogni lunedì alle 16.25. I voli di ritorno per queste tratte decollano alle 11 di martedi per Torino e alle 10.20 di lunedi per Venezia.