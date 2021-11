Canarie, Binter vola da Torno e Venezia anche in inverno













La compagnia aerea Binter punta sull’Italia anche per l’inverno e consolida l’operativo sugli scali di Torino e Venezia per le Canarie. Dopo aver trasportato circa 5mila passeggeri nel corso dell’ultima estate, il vettore conferma i voli dall’aeroporto di Torino a Gran Canaria anche per l’inverno con due collegamenti settimanali, il martedì e il sabato, con partenza da Torino alle 16.20 e arrivo a Gran Canaria alle 19.40 (ora locale).

Lo scalo veneziano è invece interessato da una variazione di giorni e orari, con novità a partire dal 1° dicembre: sono comunque mantenuti due collegamenti settimanali verso l’arcipelago, rispettivamente il lunedì e il venerdì, con partenza da Venezia alle ore 16.25 e arrivo a Gran Canaria alle 20.05 (ora locale).

Binter collega le isole Canarie con le due città italiane con aeromobili Embraer E195-E2 e offre a tutti i passeggeri la possibilità di usufruire di voli in connessione per le altre Isole Canarie senza costi aggiuntivi, approfittando dell’alta frequenza dei collegamenti operati ogni giorno, rendendo così raggiungibili altre località come Lanzarote, Tenerife e Fuerteventura. Dal 1° dicembre, infine, per i passeggeri in partenza da Venezia sarà anche possibile raggiungere Dakar, beneficiando del nuovo orario di volo che consente di volare sulla capitale senegalese con uno scalo a Gran Canaria, nel medesimo giorno.