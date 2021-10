Canarie, 5 milioni per rilanciare i voli sulle isole













Il ministero del Turismo delle Isole Canarie ha stanziato 5 milioni di euro in sovvenzioni per ripristinare i collegamenti aerei dell’arcipelago.

Yaiza Castilla, ministro del Turismo, dell’Industria e del Commercio delle Isole Canarie, ha infatti evidenziato la necessità di un sistema che compensi i fattori di svantaggio in termini di attrazione di traffico aereo e che aiuti ad aumentare l’ingresso di visitatori nazionali e internazionali.

Dal 6 ottobre, tutte le compagnie aeree che effettuano voli nazionali, dell’Ue e dei Paesi terzi vicini verso le isole Canarie hanno un periodo di 15 giorni per richiedere l’accesso ai sussidi, che saranno gestiti dalla public company Promotur Turismo de Islas Canarias.

Le sovvenzioni sono destinate ai voli che arrivano alle isole tra giugno e la fine dell’anno. «Dopo lo scoppio della pandemia, il ritorno alla normalità non è stato facile a causa delle restrizioni di viaggio – ha dichiarato il ministro – Le compagnie aeree si trovano in una situazione finanziaria difficile a causa della mancanza di attività, per cui è prevedibile che la loro attenzione si muova ora sulle rotte più redditizie. Per questo motivo, diamo priorità a un sistema di aiuti che compensi i fattori di svantaggio dell’arcipelago nell’attrarre il traffico aereo e che contribuisca ad aumentare l’ingresso di visitatori nazionali e internazionali».

Le domande devono essere presentate attraverso il sito web del governo delle Isole Canarie. L’importo totale della sovvenzione concessa alle compagnie aeree sarà calcolato per posto passeggero, con un massimo di sei euro disponibili nel caso di voli commerciali internazionali e fino a tre euro nel caso di voli commerciali nazionali. La soglia massima che ogni compagnia può ottenere nel quadro della sovvenzione ammonta a 600mila euro.