Canada verso lo stop all’obbligo di vaccino per i turisti

Importante allentamento delle restrizioni anti Covid in Canada, dove il governo starebbe per eliminare il requisito del vaccino per entrare nel Paese a partire dal 30 settembre.

Stando a quanto riportato da Reuters, il primo ministro Justin Trudeau sarebbe intenzionato a togliere l’obbligo di vaccino al’ingresso insieme ai test randmon. Inoltre, anche l’app ArriveCan potrebbe diventare uno strumento opzionale e non più imprescindibile.

Al momento, il Canada resta uno dei Paesi più severi in termini di restrizioni Covid. Ai viaggiatori che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni è richiesto di inviare le informazioni obbligatorie tramite ArriveCan e di sottoporsi a un test all’arrivo qualora richiesto.