Canada, ora si può: il turismo dall’Italia può ripartire













A partire dal 7 settembre tutti i viaggiatori che hanno ricevuto la vaccinazione completa possono tornare a visitare il Canada, senza essere soggetti tra l’altro né alla quarantena e né al tampone l’ottavo giorno di permanenza nel Paese. Chiaramente, per fare il proprio ingresso a destinazione ci sarà bisogno del test anti Covid negativo.

Quanto ai minori di 12 anni non vaccinati accompagnati da adulti che invece hanno ricevuto l’intero ciclo di vaccino, questi dovranno eseguire tutti i test richiesti prima, all’arrivo e durante il viaggio; i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni non vaccinati dovranno effettuare sempre la quarantena.

I vaccini approvati dal Canada contro il Covid-19 sono: Pfizer-BioNTech; Moderna; AstraZeneca/Covishield; Janssen/Johnson & Johnson. Il certificato di vaccinazione deve essere in francese o in lingua inglese. Al link tutti i dettagli circa la documentazione necessaria per entrare in Canada.

Riguardo i viaggi in partenza dall’Italia, il Canada essendo un Paese parte dell’elenco C può essere raggiunto anche per motivi di turismo.