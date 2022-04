Canada Experience, estate tra parchi e orsi polari













Prima volta alla Bit di Milano (Pad. 4 Stand E112) per Canada Experience, tour operator specialista sulle destinazioni del Nord America che ha appena lanciato la sua programmazione per l’estate 2022, incentivando i viaggiatori con il payoff “Canada per tutti”.

Le proposte del t.o. spaziano dai fly&drive nell’est e ovest toccando anche l’Alaska agli itinerari in camper alla scoperta dei grandi e famosi parchi canadesi, fino alle Wild Life Experience e a itinerari locali come l’osservazione dei Grizzly, orsi polari, alci e balene. Non mancano le città verdi e cosmopolite con i city break dedicati a Toronto, Montréal, Québec City e Vancouver.

All’interno della programmazione spiccano i tour dedicati all’Aurora Boreale, soggiorni nei tipici ranch canadesi e i viaggi in treno. Concludono l’offerta i viaggi di nozze, combinabili con le estensioni ai Caraibi, in Polinesia, alle Hawaii o in Alaska.