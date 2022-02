Canada, Air Transat ricomincia da tre con voli da Roma, Venezia e Lamezia













Anche per Air Transat è tempo di ripartenza in Italia. Commercializzata da Rephouse gsa, la compagnia vincitrice per il quarto anno consecutivo del Premio Skytrax quale migliore compagnia aerea per viaggi e vacanze nel mondo, torna operativa sul nostro mercato con un ricco operativo-voli da tre scali: Roma Fiumicino, Venezia e Lamezia Terme.

Il vettore ha annunciato il ripristino di servizi no stop da aprile a ottobre, a partire dalla rotta Roma-Montréal con quattro frequenze settimanali e cinque voli a settimana fino a ottobre sulla Roma-Toronto. Mentre sulla Venezia-Montréal, Air Transat assicurerà due frequenze settimanali dal 6 maggio a fine ottobre e un volo settimanale, dal 3 maggio al 25 ottobre, sulla Venezia-Toronto. Infine, dal 9 giugno al 27 ottobre, la compagnia opererà una frequenza settimanale (ogni giovedì) sulla tratta Lamezia Terme-Toronto.

«È la riconferma – sottolinea Tiziana Della Serra, managing director di Rephouse – di una forte fiducia nel mercato italiano che ricopre una rilevante importanza per Air Transat, grazie anche alla fattiva collaborazione degli agenti di viaggi, partner di riferimento che fino ad oggi hanno garantito alla compagnia di raggiungere importanti risultati commerciali. Noi come gsa non ci siamo mai fermati e, nonostante l’emergenza Covid, abbiamo sempre mantenuto i rapporti con il canale agenziale in forte sofferenza. Oggi più che mai stiamo consolidando le relazioni commerciali con la distribuzione, convinti che la stagione estiva può riservarci molte soddisfazioni. Il nostro call center lavora a pieno regime e stiamo spingendo molto sul segmento gruppi che può registrare buoni livelli di crescita. Teniamo molto al B2B perché siamo consapevoli che il rilancio di tutto il settore passerà attraverso un forte consolidamento delle relazioni commerciali con le adv».

Anche nel 2022 Air Transat opererà i voli da e per l’Italia con Airbus A330, configurati con due classi di servizio, Economy e Club. «Nel ticketing – spiega Della Serra – verranno riconfermati i vari livelli di tariffe, dalla Eco Budget, la più economica che non è rimborsabile e non prevede bagaglio in stiva, alla Eco Standard, con un buon rapporto qualità-prezzo, bagaglio in stiva, pre selezione gratuita del posto a bordo e possibilità di modifiche: C’è poi la Eco Flex che presenta interessanti plus di flessibilità operativa. È importante precisare che, sia per le tariffe Budget che Standard, i biglietti si possono cambiare senza penali, ferma restando la differenza tariffaria da volo a volo. Mentre per le tariffe Club Standard e Club Flex sono stati mantenuti tutti i plus di servizio con una politica di flessibilità senza limiti di tempo».

Forte impegno, poi, di Air Transat nell’ambito della sostenibilità del trasporto aereo e della riduzione di emissioni inquinanti: nel novembre 2021, infatti, la compagnia ha concluso un importante accordo commerciale con il consorzio del Québec, Saf+ di cui è diventato anche partner-sostenitore, per l’approvvigionamento di biocarburante che alimenta gli aerei di nuova generazione come gli airbus A321Neo che la compagnia ha introdotto in flotta e che ha iniziato ad utilizzare per alcuni collegamenti del suo network.

L’accordo, che include anche il sostegno allo sviluppo del progetto, conferma l’impegno concreto del vettore nel ridurre l’impatto ambientale e a proseguire in azioni contro il cambiamento climatico, diventando la prima compagnia aerea in Canada a ordinare un volume significativo di biocarburante per un lungo periodo di tempo.

«Questo accordo – ha tenuto a precisare Annick Guérard, presidente e ceo di Air Transat – è una parte importante della nostra strategia per ridurre le nostre emissioni di gas serra. L’approccio tecnologico di Saf+ contribuirà notevolmente allo sforzo per decarbonizzare il settore dell’aviazione. Siamo orgogliosi di offrire soluzioni concrete per esperienze di viaggio a basse emissioni di carbonio».