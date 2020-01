Campus e webinar per le adv, il piano Turespaña per l’Italia

Con 80 milioni di arrivi turistici internazionali, anche nel 2019 la Spagna ha consolidato la sua leadership, nonostante la “bolla dei prezzi” e il ritorno del Nordafrica. Tra i mercati esteri l’Italia ha mantenuto la sua quarta posizione con circa 4,2 milioni di arrivi, e una spesa che ha toccato i 3,3 miliardi di euro, circa 785 euro a turista.

Per il direttore dell’Ente del turismo spagnolo di Roma, Jorge Rubio Navarro «la Catalogna continua ad essere la principale regione di destinazione per il turista italiano, con una quota di mercato del 30%, seguita da Isole Baleari (19%), Madrid (16%), Andalusia e Valencia. Mentre il dato negativo arriva dalle Isole Canarie, in forte diminuzione».

Per supportare al meglio anche nel 2020 l’attività di tour operator e agenzie, Turespaña ha predisposto un piano d’azione mirato: «Partiremo dal rinnovo della storica sede aperta al pubblico di Roma, in un moderno spazio d’informazione digitale, dove il turista si troverà immerso nella multimedialità e interattività. Forte attenzione anche per la formazione: oltre al roadshow Spagna 2020 – che si svolgerà a maggio in quattro città italiane – verrà replicato e potenziato il Campus Spain Travel, piattaforma online di formazione per gli adv. Il percorso formativo gratuito avrà nuovi contenuti, nuovi formati e soprattutto nuovi incentivi», sottolinea Jorge Rubio Navarro. Ultimo, ma non meno importante, il programma di formazione sarà arricchito dai webinar Webinspain.